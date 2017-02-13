Исполком Николаевского горсовета после внесения правок принял подомовые тарифы

Вечером 13 февраля, после перерыва и внесения правок, исполнительный комитет принял введение подомовых тарифов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С предлагаемыми новыми тарифами читатели «Преступности.НЕТ» могут ознакомиться по этой ссылке.

Изначально для приведения к законодательным нормам исполнительный комитет единогласно принял решение «О минимальном перечне услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий». В данном перечне находятся восемь услуг. К примеру, уборка придомовых территорий должна осуществляться шесть дней в неделю, кроме воскресенья и праздничных дней.

После этого исполком поддержал проект решения «Об установлении подомовых тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в городе Николаев». Кроме того, в измененном проекте предусмотрена структура, периодичность и сроки предоставления услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. В действие тариф должен вступить с 1 марта.

Директор департамента ЖКХ отметил, что сейчас оплата за услуги ЖКХ среди населения составляет около 90%, а прирост задолженности составляет около миллиона гривен в месяц. При этом он уверен, что новые тарифы дадут николаевцам понимание принципа начисления сумм за услуг и их предоставляемый уровень. Также Палько считает, что для отменены новых тарифов нет никаких оснований даже в случае оспаривания их в суде.

Мэр Александр Сенкевич подчеркнул, что это «не поднятие, а принятие подомовых тарифов», которые доведены до экономически обоснованных сумм.

Отметим, что в конце заседания исполкома Сенкевич сообщил о дисциплинарном взыскании директору департамента ЖКХ Андрею Палько и начальнику управления жилищного хозяйства Александру Репину, которые допустили изначальное завышение тарифов в проекте. Вопрос о необходимости наказать виновников поднял глава фракции «Наш край» Олег Крисенко. Получив удовлетворительный ответ на свои требования депутат быстро покинул зал.

Напомним, 16 января исполком Николаевского городского совета на внеочередном заседании утвердил проект решения, которым увеличили подомовые тарифы почти в 2 раза. После этого была создана рабочая группа из депутатов горсовета, которая должна была проверить обоснованность подомовых тарифов. В итоге рабочая группа рекомендовала исполкому Николаевского горсовета пересмотреть утвержденные тарифы. На устранение недочетов у разработчиков новых тарифов было две недели.

9 февраля депутаты Николаевского городского совета отменили принятое исполнительным комитетом горсовета решение о повышении подомовых тарифов за содержание домов и сооружений.

13 февраля исполком начал рассматривать новый проект решений с учетом замечаний рабочей группы, но к документу снова возник ряд замечаний. Чтобы их исправить был оглашен перерыв до вечера.