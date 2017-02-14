Производитель «Peugeot» и «Citroen» намерен выкупить компанию «Opel»

Французский автопроизводитель PSA, выпускающий автомобили «Peugeot» и «Citroen», ведет переговоры о покупке немецкой компании «Opel» с ее американским владельцем «General Motors».

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Покупка «Opel» также будет включать приобретение британского филиала компании – «Vauxhall», что может сделать PSA вторым по величине производителем автомобилей в Европе после «Volkswagen». Акции французской компании уже выросли на фоне новостей о возможной покупке «Opel».

PSA, 14% акций которой владеет правительство Франции, уже имела несколько совместных проектов с «General Motors» на европейском рынке. Американский автогигант в последние годы страдает от убытков на европейском рынке. После банкротства в 2009 году «General Motors» хотел продать «Opel», однако оставил его, чтобы сохранить свое присутствие в Европе. В декабре 2013 года американская компания продала свои 7% акций в PSA после того, как некоторые совместные проекты двух компаний оказались неудачными. Из-за этого PSA пришлось взять кредит у французского правительства.