«Николаевоблтеплоэнерго» продолжает злоупотреблять монопольным положением и игнорирует решения АМКУ

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» игнорирует решения Антиминопольного комитета о приведении договор с потребителями в соответствие законодательству и продолжает злоупотреблять монопольным положением на рынке централизованного отопления.

Об этом идет речь в сообщении Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

К ответственности за монопольные злоупотребления «облтеплоэнерго» привлекалось еще решениями Антиминопольного комитета принятыми в 2015-2016 годах. При этом никаких устранений нарушений предприятие так и не провело.

«Решения обязывали предприятие привести договорные отношения с категорией потребителей «население» в соответствие с требованиями действующего законодательства, с целью предупреждения ущемления прав и законных интересов граждан. Свою бездеятельность теплопоставщик оправдывает тяжелым финансовым положением, которое не позволяет ему напечатать новые бланки договоров, а также процессом смены собственника предприятия, в связи с чем ему придется дважды перезаключать договоры с жителями города», – говорится в сообщении.

В областном отделении АМКУ отмечают, что такими действиями «Николаевоблтеплоэнерго» фактически игнорируются интересы потребителей. Существующая редакция договоров позволяет тепловикам накладывать на потребителей дополнительные не предусмотренные законодательством обязательства. Также при этом обязанности поставщика услуг в отношении граждан искусственно сужены в свою пользу.

Напомним, АМКУ оштрафовал николаевские теплоснабжающие компании за нарушение закона о конкуренции.