Предпринимателей, торгующих сложной бытовой техникой, обяжут использовать кассовые аппараты

После определения перечня сложных бытовых товаров для всех предпринимателей станет обязательным применение регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом шла речь в ходе брифинга в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области, в среду, 15 февраля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– В 2017 году нововведением стало внесение в закон о РРО – предусмотрено использование регистраторов расчетных операций в сфере продажи сложной бытовой техники. Эти изменения уже внесены, но перечень этой техники, которая имеет гарантийный ремонт еще не определено. Кабмином поручено определится с этим перечнем до 1 марта и всем субъектам предпринимательской деятельности, которые проводят продажу таких товаров, должны приобрести кассовый аппарат и установить его, – сказала начальник отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями управления аудита ГУ гФС Николаевщины Анна Зизда.

Анна Зизда пояснила, что это позволит вывести с рынка некачественный товар, предоставит гарантии качества товара для покупателя. С появлением перечня ГФС проинформирует граждан дополнительно.

Она также добавила, что на следующий день после вступления требования в силу, никто еще не будет активно проверять предприниматели. Налоговики отмечают, что должно пройти время для обучения персонала использовать кассовые аппараты, а также предприниматели понесут в связи с эти некоторые денежные затраты. По ее словам, стоимость РРО стартует от около четырех тысяч гривен. Главный государственный ревизор-инспектор отдела фактических проверок Александр Федорович добавил, что многие предприниматели уже начали использовать регистраторы расчетных операций, что облегчает введение финансовой отчетности.

Также в ГФС напомнили, что изменения произошли в порядке покупки-продажи иностранной валюты. Предусматривается использование специализированного кассового аппарата. Расчетный документ должен выдаваться каждому покупателю валюты.

Еще при продаже топливо-смазочных продуктов, где уже используются специализированные кассовые аппараты, законодатель обязал использовать в расчетном документе название продукта по украинскому классификатору товаров.

Александр Федорович напомнил, что с 1 января изменены граничные нормы расчетов. Между физическими лицами и предпринимателями сумма сделки в наличных не должна превышать 50 тысяч гривен за день. При проведении расчетов между предпринимателями такое ограничение норм не изменялось и составляет 10 тысяч гривен. В случае необходимости проведения операции с большими сумами, необходимо будет приводить платеж к вышеуказанным нормам: провести безналичный расчет со одного счета на другой, или же использовать платежный терминал.

Кроме того, в ГФС просят николаевцев обращаться в ведомство при обнаружении финансовых нарушений, к примеру, когда на требование граждан не выдают расчетные документы. В фискальной службе отмечают, что количество таких обращений за последнее время увеличилось.