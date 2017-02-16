Южно-Украинская АЭС может доверить обследование реакторов фирмам, связанным с «Газпромом», - журналист

Южно-Украинская АЭС может доверить обследование своих реакторов и энергоблоков одной из двух чешских фирм, которые подконтрольны российскому «Газпрому».

Об этом на своей странице в «Facebook» написал журналист Владимир Коваль.

«Интересно, а как это мы так воюем с Россией, если у нас даже в таких ключевых сферах, как энергетическая безопасность, надзор за атомными реакторами хотят доверить российскому «Газпрому»? Смотрите сами. Январь. Южно-Украинская АЭС решает провести тендер по «исследованию, оценке технического состояния и сроков эксплуатации» реакторов и энергоблоков. В тендере принимают участие три фирмы: украинский институт имени Патона и две чешские дочки «Газпрома» (ссылка на тендер)».

«14 февраля. Тендерный комитет принял решение убрать из тендера украинский институт Патона, оставив участвовать в конкурсе только две чешские фирмы, частично владеющие друг другом. И всё бы ничего, но эти фирмы находятся под санкциями Госдепа США, а их собственник - российский «Газпромбанк». Руководство стратегического национального госпредприятия выкидывает из тендера по обслуживанию стратегически важных ядерных реакторов украинский институт Патона в угоду фирмам российского «Газпрома», которые находятся под санкциями Госдепа США (ссылка на подтверждение санкций). При этом всё руководство тендерного комитета (глава, замглавы предприятия и т.д) решили «воздержаться» и снять с себя ответственность», - написал журналист.

Под постами Коваля касательно этого тендера Южно-Украинской АЭС разгорелась дискуссия:

«Вы неправы в оценке кому доверить и т.д. Более того, если на основании «а это плохая русская компания» Энергоатом кого-то дисквалифицирует, то это легко оспорить… На первый взгляд, дисквалификация (института Патона) неправомерная. Патона дисквалифицировали из-за, якобы, отсутствия опыта выполнения аналогичных договоров. В пакете Патона есть такие договоры», - написал заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

«Если я правильно понимаю тему, то я заранее догадываюсь о том, какую оценку хочет получить ЮАЭС. Это должна быть оценка о том, что состояние не в п@@ду и срочно надо строить новый блок. В случае постройки нового блока пруд охладителя, который уже сейчас не охладитель, а целебный горячий источник, просто закипит. Чтобы этого не произошло, планируется долить туда воды и расширить все эти охладительные площади в е@@нись раз. В итоге затопит нам парк Гранитно-степовое Побужье и вообще, это ну если не экологическая катастрофа, то по крайней мере, это точно экологический беспредел. Там острова, исторические памятки, бешеный туристический потенциал, который только-только начал развиваться и так далее», - написал политтехнолог «Блока Петра Порошенко» Александр Нойнец.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ задержало троих николаевцев, подозреваемых в причастности к крупным хищениям на Южно-Украинской АЭС.