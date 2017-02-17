Савченко заявил, что бизнес готов дать беспроцентный заем на восстановление аэропорта «Николаев»

Алексей Савченко Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко сообщил, что крупный бизнес готов дать беспроцентный заем на восстановление КП «Международный аэропорт «Николаев».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Встретился с представителями крупного бизнеса. Услышал слова, которые добавили уверенности в действиях. Они готовы предоставить беспроцентный заем на восстановление Николаевского аэропорта! Это дает возможность не тянуть с началом работ. Не ждать, пока в марте депутаты внесут изменения в бюджет. Спасибо вам, друзья! Вы - надежные партнеры. Развиваем Николаевскую вместе!» – написал Савченко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Савченко назначил нового и.о.директора КП «Международный аэропорт Николаев».

Кроме того, по словам губернатора Николаевщины, в случае, если в 2017 году не удастся восстановить николаевский аэропорт, то о его существовании можно будет забыть.

Как известно, летом 2015 года депутаты областного совета поддержали решение о бесплатной передаче имущества аэропорта из собственности области в коммунальную собственность города с условием, что с имущества будет снят арест. После этого депутаты Николаевского горсовета своим решением приняли на баланс города имущественный комплекс КП. Хотя мэр Николаева, на тот момент Юрий Гранатуров, отмечал что это всего лишь декларативное решение и «лишь доброе намерение», и должно было последовать еще одно о принятии аэропорта на баланс. Вместе с тем, уже в сентябре депутаты создали коммунальное предприятие горсовета «Аэропорт Николаев».

Затем Николаевский облсовет подписал меморандум с некой малоизвестной турецкой компанией RAW3 Construction Corporation о развитии аэропорта Николаев. А накануне подписания меморандума депутат Николаевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Федор Барна заявил, что процесс передачи аэропорта из собственности области в собственность городу Николаеву будет остановлен, и он вместе с другими депутатами «плотно работает» над запуском аэропорта.

Позднее ныне уже экс-первый заместитель председателя Николаевского облсовета, глава областной организации ВО «Батьківщина» Михаил Соколов заявил, что КП «Международный аэропорт «Николаев» остается в коммунальной собственности области. Кроме того, в начале апреля 2016 года в облсовете заявили, что в течение двух месяцев турки погасят долги ОКП «Международный аэропорт «Николаев», но не уточнили, на каких условиях. В итоге, долги так и не погасили.

Стоит также отметить, что, в свою очередь, в Turkish Airlines заявили, что летать в Николаев они не собираются, а запустить местный аэропорт будет сложно. А позже внештатный советник Президента Украины, руководитель Николаевской территориальной организации партии «Блока Петра Порошенко» Юрий Бирюков уличил Михаила Соколова во лжи, заявив, что ни одного инвестора, желающего зайти на КП «Международный аэропорт», нет.

А совсем недавно депутат Николаевского облсовета Федор Барна заявил, что с территории КП «МАН» улетел самолет Ил-76, предыдущие собственники которого были должны КП около двух миллионов гривен за стоянку. На данный момент люди БЮТовца Соколова, среди которых и и.о. директора КП «МАН» Семенов, в суде «друг против друга» пытаются повесить на аэропорт «Николаев» еще 125 тысяч долга.