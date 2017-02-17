На Николаевщине незаконно отдали в аренду 580 гектаров земли, - прокуратура

В 2013 году Главное управление Госземагентства в Николаевской области вне конкурсной процедуры предоставило 580 гектаров земель в Снигиревском районе местной жительнице. Земли стоимостью 14,6 миллиона гривен отдали в аренду на 49 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Земли сельскохозяйственного назначения выделялись для ведения фермерского хозяйства.

«При этом на момент обращения с заявлением о получении спорных земельных участков для ведения фермерского хозяйства указанная гражданка уже была основателем и председателем фермерского хозяйства, имела в аренде значительную площадь земель и занималась ведением фермерского хозяйства. А через год после получения спорных земель в аренду передала все участки в субаренду другому сельскохозяйственному предприятию на 48 лет, что свидетельствует об отсутствии умысла на ведение фермерского хозяйства».

«В связи с тем, что местные органы власти не приняли меры к прекращению раздачи земли вне конкурсной процедуры, предъявлен иск о признании незаконными приказов, признании недействительными договоров аренды земельных участков и возвращении их в собственность государства. Судебное разбирательство иска продолжается», - отмечено в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура судится с сельсоветом Коблево, незаконно отдавшим в частные руки земель на 4,6 миллиона.