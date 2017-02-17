В Николаеве произошел бизнес-конфликт, в котором замешаны адвокат от «Батьківщини» и «Азов»

В Николаеве произошел бизнес-конфликт вокруг фирмы «Техника и Технологии» и ее имущества.

Представители фирмы заявляли, что решили съехать с помещений по адресу улица Троицкая (Кирова), 240А, но арендодатели помешали им вывезти свое имущество, закрыв ворота, ведущие на территорию. Представители фирмы выдвигают претензии к николаевскому юристу Максиму Ковалю и заявили, что он им мешал вывезти имущество.

В то же время Коваль 17 февраля заявил, что на помещения по адресу Троицкая, 240А якобы был совершен «рейдерский захват».

«Рейдерский захват частной компании с привлечением людей из добробата «Азов»? «Титушки» в масках, закрывающие лица? У нас добробаты вне закона? Вызвали полицию… Оказывается, бандитизм в Николаеве продолжается, нападение на бизнес-центр Кирова. «Титушки» просто заняли территорию предприятия, пытаются взломать двери», - написал Коваль на своей странице в «Facebook».

Ранее сообщалось, что юрист Максим Коваль являлся адвокатом депутата Николаевского областного совета от «Батьківщини» Михаила Соколова в деле о взятке Николая Романчука. Также имя Коваля фигурировало в истории, когда люди Соколова в суде «друг против друга» пытались повесить на аэропорт «Николаев» еще 125 тысяч гривен долга.

В Гражданском корпусе «Азов» в ответ слова Коваля сказали, что они не занимаются «рейдерством», а помогают «волонтеру» получить свое имущество.

«Здесь некоторые сегодня раскудахтались, что «Азов» проводит рейдерский захват, поэтому распишу по ситуации. Сегодня к представителям Нацкорпуса обратился наш товарищ, волонтер, который много помогал фронту да и собственно не только нам. Он владелец аграрной техники, которую на одной из баз втупую блокируют арендодатели. Техника не находится под арестом, долгов перед арендодателями также нет. Владелец базы адвокат Максим Коваль, кент Невенчаного (депутата Николаевского облсовета, представителя пророссийской партии «Украинский выбор» - ПН) технику возвращать не собирался, да еще и запугивал приездом какой-то ГФки (возможно, речь идет об неком гражданском формировании – ПН)», - написал координатор николаевского ГК «Азов» Илья Зелинский на своей странице в «Facebook».

«В конце концов, мы выехали на место, также на место прибыл наряд полиции. После того, как они убедились, что с документами у владельца техники все в порядке, что он может забрать свое имущество, нас с владельцем наконец впустили к технике. И случилось чудо, машины владельцев базы, Максима Коваля и его брата неожиданно сломались на въезде, тем самым заблокировав вход в базу. Из-за этого всю технику в присутствии полиции рабочие (а не мы) с помощью крана переносили через забор. Этого кенты Максимки (видимо, адвокат Коваль – ПН) не ожидали, поэтому пытались делать какие-то провокации, впрочем бесполезно. Технику вернули, не первый раз благодарим полицию за адекватную работу!» - добавил Зелинский.

Напомним, что ранее в Николаеве сорвали собрание, организованное Невенчанным. В срыве собрания пророссийского движения принимали участие и представители ГК "Азов".