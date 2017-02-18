В 2016 году тарифы за коммунальные услуги впервые сравнялись со средними доходами населения, - эксперт

2016 год должен войти в историю Украины как год, в котором суммы в платежках за коммунальные услуги впервые сравнялись со средними доходами населения.

Об этом пишет директор аналитического центра «Институт города» Александр Сергиенко, передает «Зеркало недели».

«Немногочисленное количество семей, которые не получили субсидий, встали перед выбором: покупать еду или платить за коммуналку? Возникла ситуация а-ля ошибка сапера: перерезание не того провода (неполучения субсидии) ведет к гибели. Понятно, что человек не может отказаться от естественных потребностей, поэтому он перестает платить за коммуналку», - отметил эксперт.

Аналитик добавил, что доходы большинства отечественных пенсионеров не позволяют платить существующие коммунальные платежи.

«Стоит напомнить, что около двух третей украинских пенсионеров получают пенсии менее 1,5 тысячи гривен, этой суммы хватит разве что на оплату отопления в 50-метровой хрущевке, и если одинокий пенсионер – добросовестный плательщик за коммуналку, он обречен на нищету», - написал он.

Ранее сообщалось, что за минувший год общая сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиарда гривен, то есть более чем в два раза. В течение 2016 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг были назначены 7 миллионам 677 тысячам домохозяйств. По сравнению с 2015 годом количество таких домохозяйств увеличилось на 42,4%.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО обязал Кабмин проверить обоснованность тарифов ЖКХ.