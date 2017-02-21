Николаевский морской терминал в два раза увеличил объемы перевалки грузов

С начала 2017 года морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера» входит в Group DF) обработал 330,5 тыс. тонн грузов, что в два раза превышает аналогичный показатель января 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба МСП «Ника-Тера».

В общем объеме грузооборота перевалка зерновых культур составила 61,53% (203,4 тысяч тонн), минеральных удобрений – 8,74% (28,9 тысяч тонн), навалочных грузов – 29,73% (98,3 тысяч тонн).

- Начало года принесло первые позитивные результаты – нам удалось существенно увеличить грузооборот в сравнении с январем 2016 года. Непрерывная работа по привлечению новых клиентов, усовершенствование технологии перевалки навалочных грузов в зимний период, начало эксплуатации в тестовом режиме второй погрузмашины «NEUERO», а также реализация ряда других проектов, направленных на увеличение пропускной способности терминала позволили нам добиться роста перевалки,- отметил Александр Гайду.

Перевалка транзитных грузов, по сравнению с январем 2016 года, выросла на 221% до 35 тысяч тонн, экспортных грузов на 90% до 295,5 тысяч тонн. За первый месяц 2017 года предприятие обработало 19 сухогрузов.