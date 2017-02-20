Горвласть Николаева хочет взять кредит у ЕБРР на покупку общественного транспорта большой вместимости

Николаевская городская власть ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по поводу предоставления кредитных средств на приобретение общественного транспорта большой вместимости.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в эфире телеканала «Март» в пятницу, 17 февраля, передает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

- У городского головы и депутатского корпуса есть очень важная миссия - распределение городского бюджета. Это деньги, которые нужно направить на образование, культуру, дороги, освещение, крыши, подвалы, трубы и так далее. Как не дели, кто-то окажется разочарованным. Поэтому на сегодняшний день мы работаем с кредитными средствами зарубежных банков, которые нас кредитуют по ставкам до 7% годовых. В Украине таких ставок нет. Сейчас идут переговоры с ЕБРР по поводу предоставления Николаеву кредита на приобретение общественного транспорта большой вместимости. Переговоры могут длиться очень долго. Но мы уже в процессе, вполне возможно, что уже до конца текущего года горожане получат новый транспорт. Не хочу анонсировать конкретные даты, потому что от меня и от решений горсовета это мало зависит, - отметил мэр.