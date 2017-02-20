Хотим заработать, а получим пшик

Повышение минимальной заработной платы с 1 января в два раза – до 3,2 тыс. грн. – вызвало живую дискуссию в украинском обществе. Не хочу сейчас становиться её участником и дискутировать по поводу пользы от принятия данного решения. Скажу так: центральные органы власти приняли его в рамках своей компетенции, и мы должны его выполнять.

Да, выполнять-то мы его должны. Но давайте это делать с умом. О чем это я? Сейчас расскажу, уважаемые читатели.

Значительное повышение заработной платы создало дополнительную финансовую нагрузку для всей отечественной экономики и бюджетной сферы, но прежде всего – для малого и среднего бизнеса, который сегодня вынужден выживать в буквальном смысле слова. И если бы вырос только фонд заработной платы! Заодно с ним выросли отчисления в Пенсионный фонд. Подорожала и весной еще раз подорожает электроэнергия, выросла стоимость горюче-смазочным материалов (расходы на транспорт так или иначе влияют на себестоимость всех товаров и услуг), растут другие расходы. Официально, только в январе инфляция составила 1,1%. Как вы догадываетесь, реальные данные наверняка еще выше.

С всеобщим подорожанием увеличивается расходная часть ведения бизнеса, тогда как доходы мало у кого растут – в лучшем случае остаются прежними. Но и это еще не все. Повышение размера минимальной заработной платы влияет на рост платежей не только в Пенсионный фонд, но и по другим налогам и сборам, ставки которых напрямую зависят от «минималки». Это, в частности, касается налогов, которые должны платить предприниматели за аренду земли, и налогов на недвижимость, принимаемых органами местного самоуправления. Эти платежи определяются в процентом отношении от минимальной заработной платы. Значит, если она выросла вдвое, то и платежи в абсолютных цифрах тоже вырастают вдвое. Хотя сами процентные ставки вроде бы остаются прежними.

Для кого-то это просто отвлеченная, мало что значащая казуистика, а для предпринимателей – реальная проблема. Не секрет, что многие физические лица-субъекты предпринимательства уже сегодня не выдерживают роста налогового бремени и массово закрываются. Их счет идет на тысячи!

Давайте смотреть правде в глаза: у нас в Николаеве крупных предприятий осталось раз-два – и обчелся. Остальное бюджету дает малый и средний бизнес. Так стоит ли резать ту самую курицу, которая несет для городской казны золотые яйца? Если мы сегодня не поддержим предпринимателей, они разорятся, закроются или просто уйдут в тень. В любом случае, это будет удар для всей городской общины. Ибо в очередной раз всё произойдет, как у приснопамятного Виктора Степановича Черномырдина: «хотели, как лучше, а получилось – как всегда».

У меня каждую неделю на депутатском приеме бывает немало людей, которых волнует данная ситуация. Я постарался разобраться, изучил вопрос. И в итоге, как депутат, вышел к коллегам из Николаевского городского совета с предложением: уменьшить налоговое давление на субъекты предпринимательской деятельности в части оплаты местных налогов и сборов. А если говорить конкретнее – уменьшить в два раза ставку налога для всех типов объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Данную инициативу поддержала фракция «Оппозиционного блока», членом которой я являюсь.

Хочу быть правильно понятым и услышанным, поэтому повторюсь еще раз. Эти налоги в подавляющем большинстве касаются представителей малого и среднего бизнеса, которые сегодня кормят десятки тысяч николаевских семей. Они устанавливаются в процентах к минимальной заработной плате. Выросла в два раза «минималка» – в два раза выросли и налоги, хотя в процентах они остались прежними. Следовательно, если мы уменьшим эти ставки по каждому из типов нежилых объектов в два раза, то предприниматели будут платить столько же, сколько и платили до сих пор – не больше, но и не меньше. Скажем, если платил человек тысячу гривен, он и будет платить тысячу. Но не две, как сегодня вынуждает его двукратный рост «минималки».

Городскому совету принять такое решение вполне по силам – это в рамках наших полномочий. Было бы неплохо, если бы специалисты городского департамента финансов во главе с профильным вице-мэром Валентиной Ивановной Бондаренко просчитали бы все «за» и «против» для городского бюджета: если ставки можно уменьшить в два раза – давайте уменьшим, сохранив, как говорится, статус-кво по гривневым поступлениям. Если же ставки можно уменьшить больше, чем в два раза – давайте так и поступим. Для предпринимателей это будет серьезное подспорье. И уж точно не нужно пытаться исполнительной власти поднимать ставки арендной платы – в такой формулировке, мы, депутаты, точно не поддержим проект решения городского совета.

Да, городская казна нуждается в деньгах, с этим трудно не согласиться. Но ведь можем же мы сэкономить на чем-то другом?! Уверен, что не все деньги бюджета сегодня тратятся достаточно эффективно, не все резервы задействованы. Вот тут-то и нужно поискать источники экономии. Или, например, разобраться не со ставками, а с фактической собираемостью земельных платежей. А то как-то странно получается: одни их платят, другие – не платят, чиновники кивают на депутатов, депутаты – на чиновников. В результате и городская казна страдает, и виноватых не сыщешь. Вот бы где нам всем вместе хорошенько поработать!

Николаеву не нужен экономический коллапс. А мы его можем спровоцировать, если и дальше будем накручивать размеры налогов для бизнеса. Давайте решать вопрос цивилизованно: мы, депутаты-представители горожан, поможем предпринимателям, а они, в ответ, пусть поддержат всю нашу николаевскую громаду – честной уплатой налогов в городской бюджет, легализованными рабочими местами и своими социальными проектами.

Анатолий Дюмин,

депутат Николаевского городского совета,

почетный гражданин г. Николаева