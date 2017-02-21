На Николаевщине ГФС насчитала бесхозного имущества почти на 16 миллионов гривен

По состоянию на начало февраля 2017 года на учете в органах ГУ ГФС в Николаевской области находится бесхозяйственного имущества на сумму почти 15,8 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГУ ГФС Украины в Николаевской области.

В сообщении отмечается, что органами ГФС в области совместно с органами местного самоуправления проводится работа относительно выявления и передачи в собственность государства имущества с признаками бесхозяйственного.

«Бесхозяйственным считается имущество, что не имеет владельца или владелец которого неизвестен. Отмеченное имущество поступает в собственность государства, городских, сельских общин по решению местных органов власти», – отмечается в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что организация работы относительно хранения, оценки конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность государства и распоряжения им регулируется законодательными актами, в частности: Налоговым кодексом Украины, Постановлением Кабмина Украины от 25 августа 1998 года №1340 «О порядке учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность государства и распоряжения им» и Методическими рекомендациями по отдельным вопросам организации работы с бесхозяйственным имуществом и имуществом, которое переходит в собственность государства, утвержденных Главой ГФС Украины 04.08.2015 года.