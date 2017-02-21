Объявлен тендер на ремонт участка трассы «Днепропетровск – Николаев» - один километр может обойтись в 9,5 миллионов

Служба автомобильных дорог в Николаевской области 17 февраля объявила тендер на ремонт участка трассы Н-11 «Днепропетровск – Николаев».

Данные о тендере опубликованы в системе «Prozorro».

Всего планируют отремонтировать дорогу на трех участках общей протяженностью 17,09 километра (км 202 + 570 – км 208 + 570, км 208 + 570 – км 213 + 000, км 213 + 000 – км 219 + 660 в Николаевской области).

При этом предусмотрен не капитальный, а «текущий средний ремонт». Ожидаемая стоимость ремонта 163 миллиона 480 тысяч 973 гривны. Таким образом, в среднем ремонт одного километра обойдется в 9 миллионов 565,9 тысячи гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений – 20 марта, начало аукциона назначили на 25 апреля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по «убитой» дороге «Николаев-Днепр» автомобили едут со скоростью 5 км/час.

Президент Украины Петр Порошенко в январе 2017 года, будучи в Николаеве, заявлял, что в этом году на ремонт дорог в Николаевской области будет выделено более миллиарда гривен. Ранее глава Новобугской РГА Сергей Иванов заявлял, что на 2017 год запланирован капитальный ремонт участка автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» от въезда в Новый Буг до Баштанки, который считается наиболее аварийным.

Стоит отметить, что в разгар строительного сезона 2016 года, и когда было получено основное финансирование, в Службе автодорог Николаевской области произвели смену руководителя, исполняющим обязанности стал советник и.о. главы «Укравтодора» Евгения Бараха Николай Шульга. Под руководством Шульги в Службе автодорог признали, что строительный сезон 2016 года «профукали».