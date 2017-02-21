С помощью СБУ Медведчук и «Рошен» устроили передел газового рынка, - СМИ

Фирмы, которые после применения санкций к 16 компаниям-импортерам газа начали ввозить большие объемы сжиженного газа из России, связаны с Виктором Медведчуком, и имеют опосредованное отношение к кондитерской корпорации «Рошен».

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», совместного проекта «Радио Свобода» и канала «UA: Первый».

В январе-феврале на украинскую энергетическую биржу начали выставлять товар на продажу 4 новых компании: «Глуско Украина», «Креатив Трейдинг», Wexler Global LP (Великобритания) и Gikka Limited (Британские Виргинские острова). Все четыре предлагают украинским потребителям сжиженный газ производства российской госкомпании «Роснефть».

ООО «Глуско Украина» через швейцарскую Proton Energy Group издание «Украинская правда» в своих расследованиях связывало с Виктором Медведчуком — кумом президента России Владимира Путина. Именно эта группа компаний стала владельцем сети заправок «Роснефть» в Украине.

Вторая фирма — это ООО «Креатив Трейдинг». Еще летом интервью на правах владельца этой компании давал Алексей Костяк. Сейчас Костяк работает в департаменте сжиженного газа «Глуско Украина».

Еще две иностранные компании — Wexler Global LP и Gikka Ltd — также связаны между собой. На торгах они оставили одинаковый контактный телефон. «Схемы» выяснили, что это номер человека по имени Андрей Тарнавский. При этом Андрей Тарнавский Алексей Костяк вместе работали в другой фирме ООО «Трансконтиненталь» — компании, которая специализируется на транспортировке газа.

Таким образом, все четыре фирмы через «Глуско Украина» ведут к Виктору Медведчуку. Правда, сам он публично опровергает свою причастность к группе компаний «Глуско».

«Не может остаться без внимания еще один факт — Британская фирма Wexler Global LP, которая также успешно вышла на рынок сжиженного газа в условиях искусственного паралича традиционных игроков, имеет интересных учредителей. А именно две другие фирмы — Viala Trade Limited (Белиз) и Gateno Ventures Inc (Панама). Эти же секретарские компании — и в учредителях британской фирмы Foreway Sales LLP, через которую, по данным из таможни, корпорация «Рошен» в 2015 году продавала свою продукцию в Туркменистан», — говорится в расследовании.

Участники рынка считают, что СБУ является инструментом в руках политических групп для передела рынка и вывода нового игрока, говорится в расследовании, потому что это полностью повторяет сценарий появления компании ВЕТЕК Сергея Курченко, который при президентстве Виктора Януковича, входя в его ближайшее окружение, так называемую «семью», монополизировал рынок сжиженного газа, а затем и нефтепродуктов с помощью силовых и контролирующих государственных органов.

В конце 2016 года у импортеров сжиженного газа начались проблемы. Сначала Энергетическая таможня Государственной фискальной службы остановила оформление нескольких партий горючего, чтобы проверить на предмет наличия взрывоопасных веществ. А потом Министерство экономического развития и торговли издало приказ, согласно которому, против 16 компаний — импортеров нефтепродуктов были введены специальные санкции — запрет внешнеэкономической деятельности. Причиной остановки стало уголовное производство от 16 ноября 2016 по статье 285-5 («финансирование терроризма»), которое открыло СБУ.

На компании, против которых введены санкции, приходится 40% импорта сжиженного газа в 2016 году.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что оффшор Порошенко и Кононенко торгует с «Газпромом»