«Игра слов», – Департамент ЖКХ Николаевского горсовета избежал открытых торгов на 12 миллионов гривен

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета благодаря подмене понятий смог избежать открытых торгов на проведения ремонта ряда городских улиц и заключил договора с конкретными организациями на общую сумму 12 миллионов гривен.

Об этом идет речь в информации от Управления Южного офиса Госфинсинспекции Украины, сообщает сайт «DoZorro».

Отмечается, что в 2016 году Департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил договоры на капитальный ремонт улиц Обереговая, Гагарина, проспектов Богоявленский и Центральный на сумму 321 тысяча гривен, 1,845 миллион гривен, 6 миллионов гривен и 4 миллиона гривен соответственно.

«Правда, Департамент ЖКХ решил разбить все закупки ремонтов на более мелкие суммы. Это позволило заключить договоры с конкретными организациями без торгов через подмену понятий «часть сооружения» и «участок». Такая игра слов будто помогла разбить закупку на несколько закупок, что запрещено ЗУ «О публичных закупках». Мы это заметили. 27 декабря 2016 года Transparency International Ukraine обратилась в Государственную аудиторскую службу и к Генеральному прокурору Украины. Государственная аудиторская служба в письме от 10 февраля 2017 года подтвердила выявленные нарушения и в свою очередь проинформировала органы прокуратуры и мэра Николаева», – говорится в сообщении сайта.

Напомним, ранее Департамент ЖКХ Николаевского городского совета занял 4 место в топ-10 заказчиков, которые предпочитают публиковать отчеты, а не проводить конкурентные допороговые закупки, заключив таким образом 336 договоров на 106 миллионов 568 тысяч 528 гривен.