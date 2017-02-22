Более 300 миллионов гривен Януковича-младшего перевели в банк Порошенко, - ГПУ

25 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на денежные средства Александра Януковича, которые, по данным следствия и Госфинмониторинга, 10 января 2017 года были перечислены из Всеукраинского банка развития (в ликвидации; владельцем был Александр Янукович) в Международный инвестиционный банк (основной акционер — Петр Порошенко).

Об этом сообщает Finbalance.

Арест был наложен в рамках уголовного производства от 15.09.2014 по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ОАО ВБР, говорится в документе.

Досудебным следствием установлено, что должностные лица ВБР в период с 2012 по 2014 год кредитовали госпредприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Национальном банке Украины.

В материалах следствия отмечается, что в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица ВБР с целью незаконного получения банком госсредств, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы в нарушение процедуры привлечения кредитов, определенной Хозяйственным кодексом Украины Законом «Об осуществлении государственных закупок», а также постановлением Кабинета министров от 15.06.2011 №809, осуществили незаконное кредитование ГП Донецкая железная дорога, ГТОО Львовская железная дорога, ГП Одесская железная дорога, ГТОО Юго-Западная железная дорога, ГП Южная железная дорога и ГП Приднепровская железная дорога на сумму более 2,5 млрд грн.

Также отмечается, что кроме того, ВБР получил в течение 2012-2013 годов от НБУ кредит на сумму 794,1 млн грн и перечислил его связанным с ним предприятиям из которых 183,6 млн грн не были возвращены.

Кроме того, должностные лица ВБР с 2011 года, с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка, указанных следователем в ходатайстве, которые путем заключения с ВБР депозитных договоров и договоров займа в пользу третьих лиц, завладели денежными средствами в особо крупных размерах.

Как отмечается в документах, в частности, на имя начальника отдела ценных бумаг ВБР были открыты депозиты на 113,3 млн грн; на имя ведущего специалиста отдела стратегии и развития — 94,3 млн грн; на имя начальника отдела подбора и психологического сопровождения персонала — 74,8 млн грн.

По данным Госфинмониторинга от 11.01.2017, должностные лица ВБР перечислили 312,5 млн грн в ПАО Международный инвестиционный банк.

По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является Александр Янукович (поскольку номинальные владельцы соответствующих средств — сотрудники ВБР не было легальных средств, соответствующих объемам депозитов).

Напомним, соратники беглого Януковича пытались снять более 100 миллионов гривен из банка, принадлежащего его сыну