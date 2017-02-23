Николаевская служба автодорог потратит 22,5 миллиона гривен на установку и замену дорожных знаков

Служба автомобильных дорог в Николаевской области объявила тендер на 22 миллиона 568 тысяч 694 гривны на установку дорожных знаков.

Об этом сообщает ресурс «Держзакупівлі.Онлайн».

Тендер объявлен на «установку и замену дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения (международные, национальные и региональные), кроме временных дорожных знаков».

Предполагается, что заказанные услуги выполнят до конца 2017 года. Конечный срок подачи тендерных предложений – 17 марта.

Напомним, ранее был объявлен тендер на ремонт участка трассы «Днепропетровск – Николаев». Ремонт одного километра этого участка может обойтись в 9,5 миллионов гривен.