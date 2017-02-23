НБУ усилил меры по предотвращению оттока капитала в РФ

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Национальный банк Украины ужесточил меры по недопущению оттока капитала в Российскую Федерацию как в государство-агрессор.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Отныне Национальный банк имеет право отказывать в выдаче индивидуальных лицензий на осуществление отдельных валютных операций, если обнаружит в поданных документах информацию о том, что участником или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является лицо, имеющее местонахождение в стране, признан ой Верховной Радой Украины государством-агрессором / государством-оккупантом», – говорится в сообщении.

Напомним, соратники беглого Виктора Януковича пытались снять более 100 миллионов гривен из банка, принадлежащего его сыну.

Taras Leontyan

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