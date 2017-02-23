Кабмин будет пересматривать цены на газ каждые полгода

Кабинет Министров Украины утвердил порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), согласно которому корректировка цен может осуществляться правительством каждые полгода (с 1 апреля и с 1 октября) в случае, если стоимость импортированного газа увеличится за полугодие более чем на 10%.

Об этом говорится в постановлении №90 от 21 февраля, которым правительство внесло изменения в постановление от 1 октября 2015 года о возложении специальных обязанностей по поставкам газа на НАК «Нефтегаз Украины».

Предыдущая редакция постановления правительства о возложении на «Нефтегаз» специальных обязанностей предусматривала ежеквартальную корректировку цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого пересчета в старой редакции прописано не было.

Теперь же Кабмин вводит 2 новых понятия – «газовый год» (с 1 октября по 30 сентября) и «газовое полугодие» (с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта). Согласно новым изменениям, обязанности рассчитывать предельные розничные цены на газ для населения и ТКЭ возложены на Министерство энергетики и угольной промышленности.

При расчете предельной розничной цены газа для населения и ТКЭ министерством будут учитываться: среднемесячные показатели цен на газ на немецком хабе NCG (за полугодие) с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ за 2-й и 3-й месяцы текущего газового полугодия (либо май-июнь, либо ноябрь-декабрь), а также тарифы на поставку и распределения газа внутри Украины, НДС и торговая наценка поставщика.

Такие расчеты Минэнерго обязано проводить за 2 месяца до начала каждого следующего газового полугодия и обнародовать их на своем сайте.

Если текущие цены на газ отклоняются от расчетов Минэнерго более чем на 10%, то Кабмин пересматривает их, если менее - то цены остаются прежние.

Первый пересмотр цен может быть проведен с 1 апреля. Но поскольку текущие цены на природный газ для населения и ТКЭ действуют с мая 2016 года (будет 11 месяцев на момент возможного пересмотра в 2017), то при расчете новых цен Минэнерго будет учитывать котировки на немецком газовом хабе за весь этот период - с мая 2016 года по март 2017 года.

Порядок также предусматривает, что если будет корректироваться цена на газ для населения, одновременно будет также пересматриваться и закупочная цена газа «Нефтегазом» у своей дочерней компании «Укргаздобычи».

Ранее в феврале сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новых условиях пересмотра цены на газ для населения с 1 апреля 2017 года. Как известно, с 1 мая 2016 года в Украине установлена единая цена для населения на уровне 6,9 гривен за кубометр.

Повышение тарифа на газ было обязательством Украины перед МВФ. Предыдущий Кабмин планировал завершить его в 2017 году, но правительство Владимира Гройсмана утверждало, что повышение 2016 года приведет тариф к рыночному уровню.

Напомним, коммерческий директор Группы «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что цены на газ для населения с 1 апреля могут вырасти на 40%.