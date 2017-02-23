Депутаты с пятой попытки продали николаевскому предприятию 5 гектар земли за 5 миллионов гривен

Депутаты Николаевского городского совета с пятой попытки продали ООО «Эвери» земельный участок общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров за 5 миллионов гривен.

Соответствующее решение было принято в ходе второго заседания 16-ой сессии Николаевского городского совета.

«Продать из земель коммунальной собственности города обществу с ограниченной ответственностью «ЭВЕРИ» земельный участок площадью 49 тысяч 830 квадратных метров за 5 миллионов 393 тысячи 105 гривен для обслуживания имущественного комплекса по улице Гражданской, 117 в Заводском районе Николаева», - говорится в утвержденном проекте решения.

Стоит отметить, что данный вопрос был поддержан депутатами Николаевского городского совета с пятого раза. Всего решение продать «Эвери» земельный участок поддержали 37 депутатов. Как известно, ранее на николаевском предприятии заявили, что депутаты ищут лазейки, чтобы не продавать ему землю.

Напомним, 8 декабря прошлого года во время очередного заседания городского совета в ходе обсуждения проекта решения, в числе которого был вопрос о разрешении продажи компании «Эвери» земельного участка, депутат от фракции «Самопомощь» Ростислав Филевский заявил, что денежная оценка данного земельного участка утратила свою актуальность.

По его словам, денежная оценка участка была проведена полтора года назад, в связи с чем, депутатская комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии приняла решение вернуть данный вопрос в управление земельных ресурсов для того, чтобы «Эвери» провело денежную оценку земли повторно.

После этого ведущий инженер ООО «Эвери» Николай Балакирев потребовал от Ростислава Филевского на очередном пленарном заседании публично принести извинения руководству компании.