Николаевский горсовет увеличил сметную стоимость зарплат строителей, работающих за бюджетные деньги

Депутаты Николаевского городского совета увеличили сметную стоимость заработных плат строителям, которые выполняют работы за счет средств из бюджета Николаева, до 5 тысяч 200 гривен.

Соответствующее решение было принято в ходе второго пленарного заседания 16-ой сессии Николаевского городского совета.

Так, еще на первом пленарном заседании 16-ой сессии Николаевского городского совета, депутат от «Нашего края» Сергей Кантор внес предложение рассмотреть вопрос пересмотра сметной стоимости заработной платы для строителей, которые занимаются строительством объектов за счет бюджетных средств. Однако тогда, городской голова Николаева Александр Сенкевич перенес рассмотрение вопроса, сказав, что его необходимо доработать.

В результате, докладчиком по этому вопросу выступил директор коммунального предприятия "Капитальное строительство города Николаева" Егор Бедаков, который сообщил о том, что по решению Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины каждый местный совет, который является распорядителем бюджетных средств, в связи с увеличением минимальной заработной платы в стране, должен пересмотреть сметную стоимость зарплат строителей. По его словам, исходя из расчета, сметную стоимость зарплаты для строителей в Николаеве предлагается установить в размере 5 тысяч 200 гривен.

В свою очередь, депутат от «Блока Петра Порошенко Солидарность» Елена Киселева заявила, что увеличение сметной стоимость зарплат строителей приведет к тому, что придется пересматривать все объекты, строительство которых идет за счет бюджета города Николаева.

- В данном проекте решения заинтересована исключительно строительная индустрия, - высказала свое мнение депутат.

В ответ на это Сенкевич ответил, что в утверждении новой сметной стоимости заработной платы в первую очередь заинтересован город.

- В этом в первую очередь заинтересованы мы, для того, чтобы продолжить строительство, - заявил Сенкевич.

По словам Сенквича, непринятие сметной стоимости заработных плат строителям не позволяет приступить к строительству объектов, запланированных в бюджете Николаева на 2017 год.

В результате вопрос был вынесен на голосование и поддержан депутатами.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что депутаты с пятой попытки продали николаевскому предприятию 5 гектар земли за 5 миллионов гривен