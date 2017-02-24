Ревизоры уличили Николаевский институт землеустройства в нарушениях на 3 с лишним миллиона гривен

Николаевский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства допустил нарушения, которые в сумме обошлись в 3 миллиона 135 тысяч потраченных и недополученных гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной аудиторской службы Украины.

Ревизоры обнаружили факторы, которые негативно сказались на состоянии финансово-хозяйственной деятельности института.

«Из-за неправильного расчета стоимости земельно-кадастровых работ предприятие потеряло возможность получить доходов на сумму 457 тысяч гривен от предоставленных услуг. Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ по инвентаризации земель стоило дороже, чем выполнение аналогичных работ собственными силами, что привело к экономически необоснованным расходам на сумму 978 тысяч гривен».

«Кроме того, при наличии оборудования для выполнения земельно-кадастровых работ, квалифицированных инженеров-землеустроителей, оценщиков и инженеров-геодезистов, а также спроса на выполнение этих работ, государственное предприятие в течение 2014 - 2016 годов не принимало участия в государственных закупках в сфере землеустройства, что привело к потере возможности получить доходы на сумму более 1,7 миллиона гривен», - отмечено в сообщении.

В аудиторской службе написали, что «предоставлен ряд рекомендаций по повышению эффективности управления государственным предприятием».

Напомним, ранее сообщалось, что аудиторская служба уличила в растрате 4 миллионов государственное предприятие, возглавляемое николаевским депутатом-БЮТовцем Чмырем.