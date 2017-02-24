Хозсуд отобрал у фирмы ТРЦ в Коблево, построенный на землях лесничества

Хозяйственный суд Николаевской области 23 февраля удовлетворил иск прокурора о признании недействительным свидетельства о праве собственности на торгово-развлекательный комплекс в пляжной зоне Коблево.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Данный ТРЦ общей площадью более 5 тысяч кв.м находится на земельном участке, принадлежащем госпредприятию «Очаковское лесоохотничье хозяйство», что «привело к использованию земли вопреки ее целевому назначению».

«Учитывая, что предыдущими судебными решениями признано незаконным и отменено решение исполнительного комитета Коблевского сельского совета о признании за обществом права собственности на объект недвижимости, прокуратура подала иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности на ТРЦ, который удовлетворен в полном объеме. Это обеспечит возврат государству земельного участка лесного фонда и возможность дальнейшего ее использования исключительно по целевому назначению», - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура судится с сельсоветом Коблево, незаконно отдавшим в частные руки земель на 4,6 миллиона.