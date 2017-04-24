НБУ признал неплатежеспособным банк нардепа-олигарха Жвании

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

"В соответствии с требованиями статьи 76 Закона "О банках и банковской деятельности" 24 апреля 2017 года правления Национального банка Украины приняло решение № 264-рш/БТ "Об отнесении Публичного акционерного общества Диамантбанк к категории неплатежеспособных", - сказано в сообщении регулятора.

В НБУ пояснили, что на 1 апреля 2017 года ПАО Диамантбанк не обеспечил выполнение мер, предусмотренных планом реструктуризации, в результате чего банк не достиг минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала.

На основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц.

Нацбанк отмечает, что 96% (39 тысяч человек) всех вкладчиков ПАО Диамантбанк получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 1,1 млрд грн.

Диамантбанк занимает 24-е место по размеру активов (7,4 млрд гривен) среди действующих банков. Владельцы учреждения - Игорь Керезь (44,49%), Давид Жвания (23,81%), Андрей Щукин (12,28%), Вячеслав Циганенко (12,27%), Николай Мартыненко (2,48%) и ряд граждан Кипра.

В феврале 2017 года акционеры банка приняли решение увеличить уставной капитал финучреждения на 750 млн грн.

Отметим, Диамантбанк будет пятым банком, закрытым в 2017 году. Первым был Платинум Банк 10 января, вторым - НК Банк 19 января, третьим - Фортуна-банк 26 января, четвертым - Вектор банк 2 марта.