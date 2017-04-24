Гражданам, которые находятся в АТО, штрафы по кредитам не нечисляют, - Верховный суд

Граждане Украины, которые взяли кредит в банках и вовремя его не вернули из-за пребывания в зоне АТО, не должны платить штрафные санкции по кредиту.

Об этом украинским судам и банкам напомнил судья судебной палаты по гражданским делам Верховного суда Украины Василий Гуменюк, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Гуменюка, к ним поступило заявление от гражданина, который находится в зоне АТО, которому насчитали по решению суда задолженность по процентным ставкам кредита.

«Мы трактовали статью 2 этого закона и постановление Кабинета министров относительно того, что граждане, которые находятся в АТО, пользуются льготой, и за время пребывания на этой территории не платят эти штрафные санкции. И несомненно, суд этого не учел при решении вопроса, и мы вынуждены были также вернуть дело (назад в суд — ПН) для того, чтобы были учтены требования закона», — заявил судья ВСУ на брифинге.

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