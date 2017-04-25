Николаевская ОГА предлагает облсовету распределить 192 миллиона – не все депутаты успели изучить проект

Постоянная депутатская комиссия Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций большинством голосов поддержала вынесение на сессию проекта по внесению изменений в бюджет области.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в понедельник, 24 апреля.

Как озвучил директор Департамента финансов Николаевской облгосадминистрации Вадим Ищенко, данным проектом решения предлагается распределить почти 192 миллиона гривен прошлогодних остатков бюджета области, в том числе и неиспользованные средства государственной субвенции.

В частности, как уже сообщалось, предлагается выделить 50 миллионов гривен в качестве пополнения уставного фонда переименованного в «Николаевский международный аэропорт» КП «Агентство развития»; еще 16 миллионов 640 тысяч гривен – на выполнение депутатских полномочий; 300 тысяч гривен – на оборудование для Госказначейства.

Выступление Ищенко по проекту решения на одной из комиссий облсовета.

В ходе обсуждения предлагаемых ОГА изменений некоторые депутаты высказывали недовольство тем, что проект был доведен до ведома облсовета лишь несколько дней назад, и не все успели основательно его изучить, чтобы внести свои предложения или же ознакомиться со всем, что планируется профинансировать.

- Проект изменений в бюджет опубликовали 18 апреля, реально я с ним работаю только второй день. Мы практически используем все средства свободных остатков бюджета. Поэтому мое предложение данный проект решения перенести на следующую сессию, - заявил депутат Александр Бондарь.

По его мнению, в проекте есть действительно важные мероприятия, которые необходимо профинансировать, но есть и такие, которые ему непонятны, и он не хотел бы голосовать за «кота в мешке».

- С данным проектом необходимо поработать 2-3 недели, - отметил он.

А присутствующий на комиссии депутат Максим Невенчанный в свою очередь отметил, что из депутатов просто хотят сделать статистов.

- Принимает облгосадминистрация решение без ведома депутатов, им просто доводят: «Вы как статисты, пожалуйста, голосуйте», - заявил он.

В итоге после часового обсуждения вопроса он был поставлен на голосование и поддержан большинством для вынесения на сессию.

Примечательно, что спустя время глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко сделал заявление, что не дает гарантию, что их фракция поддержит проект на сессии.