«Транспорт находится в плохом состоянии», – в Николаевской мэрии планируют обновить автопарк «Центра защиты животных»

В Николаевской мэрии планируют перераспределить часть бюджетных средств и направить их на обновление автопарка коммунального предприятия «Центр защиты животных».

Об этом городской глава Николаева Александр Сенкевич заявил во вторник, 25 апреля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– В новом бюджетном перераспределении было принято решение о том, чтобы купить новый транспорт. Это было предложено новым руководством. Действительно транспорт находится в плохом состоянии и каждый может спокойно зайти на территорию и посмотреть какой транспорт был приобретен и в каком он состоянии, – сказал мэр города.

Помимо этого, городской глава анонсировал закупку еще одного автомобиля, для центра защиты животных, что по его мнению позволит повысить эффективность отлова бездомных животных и их стерилизацию.

– Хотим приобрести еще один автомобиль для того, чтобы более эффективно проводить отлов животных и их стерилизацию, – добавил Александр Сенкевич.

Напомним, директор КП «Центр защиты животных» Людмила Ткач заявила, что для того, чтобы нормализовать ситуацию с количеством собак на территории города Николаева, в 2017 году необходимо отловить около 4 тысяч собак. Для этого КП необходимо дополнительно 2 миллиона 960 тысяч гривен.