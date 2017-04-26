В центре Николаева приостановили реконструкцию кафе, во время которой его площадь незаконно увеличилась

В Николаеве в районе пересечения улиц Соборная и проспект Центральный управление Государственной архитектурно-строительной инспекции приостановили работы по реконструкции кафе, в ходе которых была с нарушениями увеличена площадь здания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента внутреннего финконтроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.

Ермолаев отмечает, что на первый взгляд на строительные работы здания по адресу проспект Центральный, 78-И ведутся законно и у владельца есть документы в которых говорится, что общая площадь отданного в аренду участка 144 квадратных метра, а самого строения – 118 квадратных метров.

При этом были проведены замеры здания и оказалось, что его реальная площадь составила почти 200 квадртаных метров.

«Направили письмо в ГАСК с просьбой разобраться, провести проверку и отменить декларацию. ГАСК отреагировал очень оперативно и декларацию о начале выполнения строительных работ отменил. Теперь будем возвращать ситуацию в законное русло», – написал Ермолаев.

Согласно опубликованным Ермолаевым документам, строительство ведет ООО «Николаевтровальд 2008». В госреестре юрлиц указано, что фирма зарегистрирована по адресу проспект Центральный, 78-И, а руководителем предприятия числится Коваленко Сергей Викторович.

Напомним, в архитектурной инспекции требуют снести высотку-недострой в самом центре Николаева.