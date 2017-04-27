«Он мне отчитается», – депутат Солтыс обвинил директора ЖЭКа в невыполнении работ и растрате материалов

Олег Солтыс Депутат Николаевского горсовета от партии «Оппозиционный блок» Олег Солтыс обвинил директора ЖЭКа ООО «Центральный-1» Сергея Герасименко в неисполнении работ и растрате закупленных им материалов при ремонте подъездов.

Об этом Олег Солтыс заявил в комментарии «Преступности.НЕТ»

Речь идет о 26 тысячах «депутатских» гривен, которые депутат Николаевского горсовета от партии «Оппозиционный блок» Олег Солтыс направил ЖЭКу для ремонта в подъездах 35-ти домов. Директор ЖЭКа сделал ремонт только в четырех, решив, что остальные дома не нуждаются в ремонтах. При этом директор ООО «Центральный-1» Сергей Герасименко, чье предприятие по поручению Солтыса проводило ремонт в домах на его округе, заявил, что именно депутат дал поручение ЖЭКу провести ремонт только в четырех подъездах.

– Я закупил материал, который передали ЖЭКу для выполнения работ, указал в письме по каким адресам надо было сделать ремонты в подъездах. В ЖЭКе два маляра было. Потом один маляр ушел и один маляр делал на Колодезной 13, 13А, 15 четыре месяца. Они там делали два или три подъезда всего лишь – по факту у ЖЭКа не было людей кем делать. Вот что теперь происходит: осталась там краска, теперь Герасименко взял эту краску и вместо того, чтобы пустить на подъезды, он пошел красить во дворы лавочки и заборчики. Я говорю, вы что делаете? Мы договорились, что эта краска пойдет исключительно на ремонт подъездов. Герасименко самовольно взял эту краску и начал самовольно расходовать ее на уличные работы, поэтому я буду с ним дальше по этому поводу разбираться. Он мне до одного килограмма отчитается за эту краску, за всю шпаклевку, известь и так далее – это изначально было предусмотрено на ремонт в этих домах, в этих подъездах, – сообщил депутат.

Солтыс отметил, что заявления директора ООО «Центральный – 1» Сергея Герасименко о том, что в тарифе уже не предусмотрено проведение ремонта беспочвенны, так как изменения произошли в этом году и у ЖЭКа было достаточно времени, что бы сделать ремонты, в домах которые указал депутат. Помимо этого, он добавил, что именно гендиректор ООО «Центральный – 1» виноват в том, что на его предприятии нет рабочих, которые не соглашаются работать из-за низкой зарплаты.

- Убрали с тарифа 1 апреля. А где он весь 2016 год смотрел? Вот в чем вопрос. Мною был четко указан перечень домов и в этих всех домах он обязан был сделать. Но он этого не сделал, по одной причине - с такой заработной платой, которую он платит малярам, по две тысячи гривен в месяц, естественно работать никто не будет. Поэтому люди начали уходить от них, - заявил Солтыс.

Напомним, ранее сообщалось о том, как начальник управления финансов и бухгалтерской отчетности Департамента ЖКХ горсовета Ирина Кузьменко в ходе публичного представления информации об исполнении бюджета Николаева за 2016 год, сообщила о том, что треть жилых домов города нуждаются в проведении капитального ремонта.