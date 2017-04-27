Чтобы «отсеять» мошенников при проведении электронных закупок, Сенкевич предложил ввести «банковскую гарантию»

Городской голова Николаева предложил рассмотреть возможность введения банковской гарантии при проведении электронных закупок, чтобы таким образом «отсеять» фирмы, которые «устраивают махинации с допороговыми торгами, затягивают их и срывают».

Такое предложение городской голова Николаева Александр Сенкевич сделал во вторник, 25 апреля, в ходе сессии Николаевского городского совета.

Так, во время сессии, Александр Сенкевич напомнил о том, что в прошлом году Департамент ЖКХ попал в антирейтинг «ProZorro», по причине того, что осуществил малое количество допороговых закупок через электронную систему. Как объяснил Сенкевич, он не был этому удивлен, так как бюджет развития приняли только в апреле, а это затянуло время для проведения закупок.

Для того, чтобы исправить ситуацию с закупками, Сенкевич предложил директору Департамента ЖКХ Андрею Палько заключать все договора через электорнную систему. Однако такое предложение привело к тому, что на заявленные тендера стали заявляться недобросоветсные компании.

- Есть очень много недобросовестных компаний, которые заходят на тендер, которые демпинугют, а потом через некоторое время отказываются от работ, - заявил Секнвич.

При этом он объяснил, как это происходит. По его словам, на допороговые торги выходит несколько компаний: одна реальная, в другая - новосозданная, у которой даже нет техники. Новосозданная фирма берет справки, добавляют их в тендерную документацию и выходят на аукцион с заниженной стоимостью, что вынуждает первую компанию тоже занижать стоимость работ, так как определяющей для победы является стоимость работ. После того, как новосозданная фирма, с заниженной стоимостью выигрывает торги она отказывается от тендера. Как вариант, пытается перепродать выигрыш следующему участнику аукциона. При этом процесс закупки затягивается, так как второй участник может подать жалобу в антимонопольный комитет и вообще заблокировать торги.

По словам Сенкевича, решением может стать введение банковской гарантии. Хотя и это может не остановить мошенников.