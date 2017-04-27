В Николаеве портовики и актеры русдрама пикетируют ОГА – полиция не пускает их в сессионный зал

В четверг, 27 апреля, у здания Николаевского областного совета проходит пикет работников Николаевского морского торгового порта и часть актеров Николаевского областного академического художественного российского драматического театра – последних полиция не пускает в сессионный зал.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Так, портовики вышли на пикет с требованием, чтобы областная власть обратила внимание на сложившуюся в морпорту ситуацию.

В свою очередь, на пикет вышла и та часть актеров, которая поддерживает Николая Кравченко, вопрос об увольнении которого с должности худрука театра выносится сегодня на рассмотрение сессии Николаевского облсовета. На плакате у них написано «Наш лидер Кравченко».

Пришедшие актеры попытались попасть в сессионный зал, однако их не пустил кордон полиции, который находится в холле облсовета, и заграждения со столов.

В итоге появился и сам Николай Кравченко. Он сообщил, что глава облсовета Виктория Москаленко разрешила пустить в сессионный зал пять работников театра, а остальных отправили работать.

Однако, спустя время, работники театра вновь попытались зайти и вновь образовалась толкучка. После чего к ним вышла уже Виктория Москаленко. По ее словам, для того, чтобы в зал прошли еще пять актеров, необходимо переписать их паспортные данные.

Напомним, ранее глава облсовета Виктория Москаленко заявляла, что на сессии может присутствовать любой житель Николаевской области.