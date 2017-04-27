В МВФ рекомендуют Украине запустить рынок земли до 2018 года

Украина должна запустить рынок земли в кратчайшие сроки.

Об этом в четверг, 27 апреля, во время международного форума аграрных инвесторов заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, передает «РБК-Украина».

«Украина должна запустить рынок земли как можно скорее», - заявил Ваше, отметив, что речь идет как о государственном, так и о частном сектора.

По его словам, земельная реформа должна привести, в частности к дополнительному росту аграрного сектора в Украине. Представитель МВФ отметил, что лучше, чтобы рынок земли в Украине заработал до 2018 года.

Напомним, меморандум, подписанный между Украиной и Международным валютным фондом, включает в себя положение о необходимости проведения банковской, пенсионной и земельной реформ.