Депутаты Николаевского облсовета без обсуждения на сессии распределили 192 миллиона гривен

Виктория Москаленко Депутаты Николаевского областного совета практически без обсуждения внесли изменения в бюджет области за 2017 год, распределив более 190 миллионов гривен свободных остатков, и утвердили при этом ряд ключевых областных программ.

Соответствующие решения были приняты в ходе внеочередной сессии в четверг, 27 апреля.

Стоит отметить, что именно в связи с тем, что Николаевская ОГА всего за неделю до запланированной сессии на 27 апреля «спустила» областному совету материалы по бюджету, глава облсовета Виктория Москаленко приняла решение вместо очередной провести внеочередную сессию. Для этого она внесла изменения в свое распоряжение:

Как прозвучало на профильной комиссии по бюджету, не все депутаты успели досконально изучить в целом предложенные изменения.

Вместе с тем, согласно данным о поименном голосовании, размещенным на официальном сайте облсовета, за проект по внесению изменений в бюджет проголосовали 37 депутатов, еще пятеро – не голосовали.

В частности, было выделено 50 миллионов гривен в качестве пополнения уставного фонда, переименованного в «Николаевский международный аэропорт» КП «Агентство развития»; еще 16 миллионов 640 тысяч гривен – на выполнение депутатских полномочий; 300 тысяч гривен – на оборудование для Госказначейства, около 7 миллионов на 10-% надбавку к заработной плате сотрудникам Николаевской ОГА.

- Это мы повышаем зарплату тем чиновникам, которые на прошлой сессии устроили демарш? – вопрошала депутат Татьяна Демченко.

Однако, кроме нее возмущение ни по этому, ни по другому поводу никто не высказывал. И Москаленко ставила проекты решений, в том числе и по утверждению соответствующих изменений в программы на голосование, а депутаты принимали решения.