В облсовете создали депутатскую группу «Николаевщина – вместе к победе», которую возглавил Кормышкин

В Николаевском областном совете создали депутатскую группу «Николаевщина – вместе к победе».

Об этом объявила глава облсовета Виктория Москаленко в ходе внеочередной сессии в четверг, 27 апреля.

При этом она зачитала фамилии депутатов, которые в нее вошли:

Юрий Кормышкин, Елена Донченко, Рустамджан Садридинов, Петр Ковальчук, Григорий Марин, Владимир Луста, Иван Чипак, Тахир Садридинов, Виктор Сторчеус, Николай Подгородинский, Хасан Гемаев, Александр Каражей, Анатолий Катрич, Андрей Закусилов, Сергей Чорный, Сергей Наказенко, Александр Казюка, Юрий Джупинин, Виталий Колесников, Наталья Белоконенко, Владимир Лисниченко,

О создании этой группы объявили и по окончанию сессии журналистам Юрий Кормышкин, возглавивший ее, вместе с главой ОГА Алексеем Савченко, который при этом призвал СМИ не работать на разъединение.

- Мы сегодня объединились ради нашей победы. Мы сегодня объединились, чтоб не разговоры звучали в сессионном зале, а чтоб осуществлялись реальные дела. Мы сегодня объединились для того, чтобы отвечать перед общественностью, что мы можем сделать, - сказал он.

При этом они также сообщили о выполненном обещании повесить «флаг патриотических сил» - красно-черный флаг возле государственного.

- Мы всегда будем поддерживать наши патриотические силы, наше украинское государство и флаг наших патриотичных сил будет висеть возле нашего государственного флага. Как люди, не нарушающие закон и живущие по закону, мы свое обещание выполнили, - сказал Кормышкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в облсовете создали межфракционное депутатское объединение.