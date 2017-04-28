У Януковича конфисковали 1,5 миллиарда долларов, – СНБО

Суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Согласно решению суда последней инстанции, арестованы средства Януковича и команды – 1,5 миллиардов долларов – и должны быть перечислены в Госбюджет», - сообщили в пресс-службе СНБО.

«Только что в Сбербанк с этим решением ездили Генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели это до руководства Ощадбданка и поехали докладывать об этом президенту», - отметили в пресс-службе.

«Как раз по состоянию на сейчас происходит перечисление этих средств на счета государственного бюджета», - добавили в СНБО.