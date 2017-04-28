У Януковича конфисковали 1,5 миллиарда долларов, – СНБО

Суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
«Согласно решению суда последней инстанции, арестованы средства Януковича и команды – 1,5 миллиардов долларов – и должны быть перечислены в Госбюджет», - сообщили в пресс-службе СНБО.
«Только что в Сбербанк с этим решением ездили Генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели это до руководства Ощадбданка и поехали докладывать об этом президенту», - отметили в пресс-службе.
«Как раз по состоянию на сейчас происходит перечисление этих средств на счета государственного бюджета», - добавили в СНБО.
Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.