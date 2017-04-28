Савченко призвал местные советы Николаевщины признать РФ страной-агрессором

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко призвал депутатов всех городских, районных и поселковых советов Николаевской области рассмотреть вопрос о признании Российской Федерации страной-агрессором.

Об этом Алексей Савченко написал на своей странице в Facebook.

«Жду рассмотрения вопроса о признании российской федерации страной агрессором депутатами всех городских, районных и поселковых советов Николаевщины», - написал Савченко.

При этом он опубликовал список тех депутатов Николаевского областного совета, которые не проголосовали «за» признание РФ страной агрессором.

Как известно, 27 апреля, депутаты Николаевского областного совета на тринадцатой внеочередной сессии большинством голосов признали РФ страной-агрессором.

Напомним, что вопрос о том, чтобы Николаевский облсовет повторно признал Россию агрессором продвигал губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Но 30 марта на сессии облсовета депутаты проголосовали за снятие всех вопросов, внесение которых в повестку дня инициировал Алексей Савченко: о признании Российской Федерации страной-агрессором; о невыполнении Скорым обязанностей депутата областного совета; об отмене решения областного совета 7 созыва от 10 июня 2016 года №18 о предоставлении горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков Вознесенское-1; об отчете начальника государственной экологической инспекции в Николаевской области Бабенко.