На Николаевщине открывается масштабный перегрузочный комплекс - инвестпроект группы компаний «ПАЕК»

В июне текущего года в Николаевской области начинает свою работу современный перегрузочный комплекс «Баловнянська виробнича база», который является масштабным инвестиционным проектом группы компаний «ПАЕК». На строительство объекта ушло около года, и производительность данного зернового терминала рассчитана на 100 тысяч тонн зерновых культур.

Об этом сообщает аграрный портал "АгроЮГ".

Как сказано в сообщении, заказчиком и инвестором строительства данного объекта является известное по всей Украине и в Николаевской области предприятие «ПАЕК», руководят которым Юрий Кормышкин и Ростислав Данильченко. В свою очередь, строительством нового терминала руководит депутат Николаевского областного совета Владимир Луста.

Депутаты Николаевского областного совета Елена Донченко и Юрий Кормышкин Депутат Николаевского областного совета Владимир Луста

Издание отмечает, что сегодня строительство терминала уже подходит к завершению. Заканчивается и набор персонала на терминал. Только на прошлой неделе на предприятии «БВБ» прошли две «Ярмарки вакансий» и все желающие могли ознакомиться с предприятием и вакансиями, которые существуют на предприятии. Всего на предприятии будет работать примерно 110-115 человек.

"На сегодняшний день на работу уже принято около 100 человек. Основой для трудоустройства на предприятие являются близлежащие села Новоодеского района — Константиновка, Баловное, Гурьевка, а также сама Новая Одесса. Привлекаются, в том числе и специалисты, проживающие в Николаеве. К тому же, ознакомление с предприятием и собеседование с кандидатами на работу проводит лично руководитель терминала Владимир Луста", - пишет издание.

Стоит отметить, что только за несколько месяцев работы в прошлом году и три месяца нынешнего года, в государственный бюджет и бюджет Новоодесского района предприятие перечислило более одного миллиона гривен от начислений на заработную плату.