Мэр Николаева попросил Новака дать денег на ремонт государственных дорог, проходящих через город

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич направил письмо на имя и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака с просьбой содействовать в выделении финансирования на ремонт и содержание дорог, которые проходят через город и находятся в государственной собственности.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета, опубликовав соответствующий документ.

В своем письме Сенкевич также обратил внимание на то, что асфальтовое покрытие указанных дорог находится в плохом состоянии, поэтому нуждается в ремонте.

Кроме того, мэр направил письмо и на имя генерального директора ПАО «Николаевская ТЭЦ» Матвиюка, в котором отметил, что предприятие постоянно выполняет работы по ул. Московской, разрушая ее покрытие. В связи с этим он просит безотлагательно принять меры для ремонта тепловых сетей и восстановления асфальтового покрытия.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Сенкевич заявил, что на данный момент «формулируется идея» сделать платным проезд для грузовиков через город. И после этого он готов будет принять на баланс города все государственные дороги.