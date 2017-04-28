На ЧСЗ после ремонта спустили на воду танкер-химовоз «Roschem-2»

На николаевской производственной площадке компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод) по окончании ремонта с помощью плавдока спущен на воду нефтеналивной танкер/химовоз «Roschem-2» дедвейтом 2,75 тысячи тонн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается в сообщении, на судне были выполнены корпусные работы, ремонт трубопроводов и донно-бортовой арматуры.

Напомним, ранее после ремонта, на воду был спущен сухогруз «Forward». Также завершены ремонтные работы и на сухогрузе «Renaissance», который, вслед за танкером «Роскем-2», будет выведен с поточно-позиционной линии и спущен на воду.

В мае на николаевской верфи Smart Maritime Group планируется отремонтировать три судна. Еще три судна будут ремонтироваться на околостапельной плите николаевской площадки партнерами «Smart Maritime Group».

"После запрета в марте деятельности Российского морского регистра судоходства, судоремонт в Украине теряет привлекательность для многих судовладельцев. Поэтому привлекать судоремонтные заказы становится все сложнее", - отметили в компании.

Как известно, «Smart Maritime Group» (SMG) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. Объем производства по SMG в 2016 году — 395 млн. грн. Сумма налогов и сборов, уплаченных компанией в бюджеты всех уровней, за 2016 год составила 74 млн. грн., в том числе, в местные бюджеты — 23 млн. грн. Средняя заработная плата по холдингу в марте 2017 г. составила 6861 грн., в том числе средняя заработная плата сварщиков — 7372 грн.