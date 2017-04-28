МИД и «Нафтогаз» выплатили 10 миллионов долларов на борьбу в судах с РФ

Министерство иностранных дел и НАК «Нафтогаз Украины» за прошедшие два года выплатили американской юридической компании Covington&Burling больше 10 миллионов долларов за консультации и юридическое сопровождение дел в международных судах в спорах с Россией.

Об этом пишет Валентина Самар, в статье на DT.UA.

МИД Украины начал сотрудничество с Covington&Burling еще в 2015 году. Тогда для защиты интересов Украины в споре с Россией относительно толкования и применения Соглашения между КМУ и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций (1998) госзакупки услуг компании составила 0,3 млн долларов. Затем было подписано еще одно соглашение, без уточнения дела.

«Согласно документам, которые есть у DT.UA, в 2015 по договору с МИД Covington&Burling оплатили выполненные работы 1 077 108 долл. США. В 2016 сумма выплат по договорам МИД составила 2 829 723 долл.», - говорится в статье.

В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» в декабре прошлого года провел за переговорной процедурой закупки юридических услуг, связанных с защитой прав и интересов Украины по иску в Международный трибунал ООН по морскому праву. Победила Covington&Burling. Сумма договора составила 6,31 долларов, а срок его действия - до 31 декабря 2017 года.