Очаковский горсовет отменил решение исполкома о подорожании воды до 38 гривен за куб

Мэр Очакова Сергей Бычков Очаковский городской совет отменил ранее принятое исполкомом города решение о подорожании воды в городе до 38 гривен за куб.

Об этом сообщает издание «Мой город».

Как сказано в сообщении, основанием для отмены ранее принятого решения послужили выводы комиссии, которая занималась изучением нового тарифа и признала его необоснованным.

Издание напоминает, что накануне исполкомом было принято решение о повышении стоимости воды более чем в два раза – до 38 гривен за кубометр. Новую цену на рассмотрение чиновникам предоставил «водоканал».

Представитель временной комиссии по изучению обоснованности тарифа Иван Ткаченко заявил, что в новой цене было выявлено много ошибок и неточностей. Кроме того, как стало известно, при водоснабжении происходит много потерь, а также в Очакове некоторые жители пользуются водопроводом незаконно, кроме того не доработана абонентская база. Иван Ткаченко внес на рассмотрение сессии предложение пересчитать и установить новый тариф, учитывая все предложения комиссии. А на переходной период до утверждения нового тарифа установить временный тариф на водоснабжение 10,75 грн а на водоотведения 14,75 грн.

В результате рассмотрения вопроса, учитывая недовольство и возмущение местных жителей, городская власть решила отменить решение исполкома о подорожании воды.

Также будет создана комиссия, которая просчитает новый тариф, экономически его обоснует и вынесет на рассмотрение городского совета в июне-июле месяце.

Помимо этого, экс-депутат очаковского горсовета Лариса Кулагина обвинила действующего вице-мэра города Васькова в том, что он лично наживается на проблемах очаковцев с водой.