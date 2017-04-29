Очаковский горсовет отменил решение исполкома о подорожании воды до 38 гривен за куб

Очаковский городской совет отменил ранее принятое исполкомом города решение о подорожании воды в городе до 38 гривен за куб.
Об этом сообщает издание «Мой город».
Как сказано в сообщении, основанием для отмены ранее принятого решения послужили выводы комиссии, которая занималась изучением нового тарифа и признала его необоснованным.
Издание напоминает, что накануне исполкомом было принято решение о повышении стоимости воды более чем в два раза – до 38 гривен за кубометр. Новую цену на рассмотрение чиновникам предоставил «водоканал».
Представитель временной комиссии по изучению обоснованности тарифа Иван Ткаченко заявил, что в новой цене было выявлено много ошибок и неточностей. Кроме того, как стало известно, при водоснабжении происходит много потерь, а также в Очакове некоторые жители пользуются водопроводом незаконно, кроме того не доработана абонентская база. Иван Ткаченко внес на рассмотрение сессии предложение пересчитать и установить новый тариф, учитывая все предложения комиссии. А на переходной период до утверждения нового тарифа установить временный тариф на водоснабжение 10,75 грн а на водоотведения 14,75 грн.
В результате рассмотрения вопроса, учитывая недовольство и возмущение местных жителей, городская власть решила отменить решение исполкома о подорожании воды.
Также будет создана комиссия, которая просчитает новый тариф, экономически его обоснует и вынесет на рассмотрение городского совета в июне-июле месяце.
Помимо этого, экс-депутат очаковского горсовета Лариса Кулагина обвинила действующего вице-мэра города Васькова в том, что он лично наживается на проблемах очаковцев с водой.
"Люди очень плохо живут, пенсии маленькие, и чтобы поставить такую цену на воду…это страшно. Я ходила по домам, я узнавала, люди очень возмущены. Или 17 или 38, подняли более чем в два раза, за что? Еще и качество воды ужасное, питьевую воду люди покупают в магазине. А продает у нас воду заммэра Васьков. Он покупает государственную за 19 копеек, а продает за 1 гривну/литр", — сказал бывший депутат райсовета Лариса Кулагина.