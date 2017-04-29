Украина получит финансовую и техническую помощь от Норвегии на $25 миллионов

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Общий объем финансовой и технической помощи Украине от Норвегии в этом году составит около $25 миллионов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что €180 тысяч евро Норвегия выделит в трастовый фонд НАТО по предоставлению Украине помощи в вопросах социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных в запас.

Как сообщалось ранее, США намерены сократить помощь Украине на 70%. Киев получит $177 миллионов вместо $570 миллионов.

Катерина Вовченко

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