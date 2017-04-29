Налоговый долг «Укрнафты» вырос до 13,2 миллиарда гривен, - отчет

Налоговый долг компании ПАО «Укрнафта» увеличился до 13,2 миллиарда гривен.

Об этом говорится в отчете предприятия.

«По состоянию на 31 декабря 2016 года всего на уплату налогов компания направила 45% собственного денежного потока, 26% — на неотложные производственные расходы и инвестиции, 16% — на оплату труда, и 12% — на оплату за нефтепродукты для обеспечения потребностей сети АЗС за первые четыре месяца 2016 году до изменения схемы работы в розничном сегменте», — отметили в компании.

Тем не менее, «Укрнафта» не смогла оплатить все начисленные налоги из-за необходимости финансировать неотложные производственные нужды, проблемы с оплатой со стороны некоторых бизнес-партнеров и увеличение запаса нефтепродуктов, поэтому ее налоговый долг увеличился.

По данным компании, убыток до налогообложения составил 11,9 млрд грн.

«После учета ряда статей, таких как амортизация финансовых инструментов +2,8 млрд гривен, налоговый актив по налогу на прибыль в размере +4 млрд гривен и налоговое обязательство по налогу на прибыль в размере — 800 млн гривен, чистый убыток достиг 8,7 млрд гривен», — проинформировали в ПАО.

Напомним, ранее сообщалось о том, как НАБУ начало расследование в связи с формированием дебиторской задолженности «Укрнафты» в размере 7 миллиардов 745 миллионов гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.