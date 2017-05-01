Наличка, часы, драгоценности и шуба жены: глава николаевского «Оппоблока» Дятлов заполнил декларацию

Глава фракции партии «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов в 2016 году заработал в своем благотворительном фонде 120 тысяч гривен и хранит наличными 88 тысяч долларов США. Также Дятлов задекларировал участок и дом в Николаеве, несколько нежилых зданий на Николаевщине, часы, доход от продажи недвижимости и прицеп. Основными суммами в семье управляет супруга николаевского «оппозиционера».

Об этом свидетельствуют данные из декларации Игоря Дятлова за 2016 год, размещенной в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Игорь Дятлов является с 2014 года владельцем земельного участка на 234 квадратных метра и домом на 336,4 квадрата в Николаеве. Также у него во владении есть комплекс зданий площадью 3951 квадратных метра в Чорноморке Очаковского района и админздание на 396 квадратов в Белоусовке Вознесенского района. Его жена в Николаеве с ноября 2011 года за 6 тысяч 712 гривен стала владелицей квартиры в 30,8 квадратных метра, а за 666 тысяч 483 гривны – жилого дома. Также в это же время у Олеси Дятловой появился земельный участок на 543 квадрата.

Среди транспорта у Игоря Дятлова есть только легковой прицеп, поэтому ему приходится просить или «Mercedes-Benz S 500» у сестры Ольги, или «AUDI A8» у тещи Галины Лапюк. Жена главы николаевского «Оппоблока» владеет «Lexus LX 570» 2010 года выпуска.

Супруга Игоря Дятлова также полностью владеет ООО «Гостиница «Ингул» и на 35% ООО «Торговая Компания «Базис». Занятие бизнесом в 2016 году принесло ей почти миллион гривен и более 15 тысяч зарплаты в «Ингуле». Еще от продажи недвижимости она получила 123 тысячи 556 гривен. Игорь Дятлов в минувшем году принес в семью 120 тысяч зарплаты с собственного благотворительного фонда «Доверие Николаева» и почти 130 тысяч от продажи недвижимости.

На банковских счетах семейство Дятловых деньги не хранит, но наличными у них есть 523 тысячи гривен, 88 тысяч долларов США и 90 тысяч евро.

Дятлов также задекларировал свои элитные часы «Breguet» и «Panarai», а также часы супруги, ее драгоценности и шубу.

На своей странице в Facebook Игорь Дятлов также предупредил своих друзей и подписчиков о том, что нажил имущество еще до того, как был избран главой областного совета. Также Дятлов пожаловался на работу Госреестара деклараций, отметив, что некоторые объекты, которые он продал и уже якобы не является их владельцем или соучредителем, «числятся на его имени».

Напомним, Ольга Белава, родная сестра главы фракции партии «Оппозиционный блок» Игоря Дятлова в Николаевском городском совете и супруга депутата от этой же партии Николаевского областного совета Владислава Белавы владеет 1 миллионом долларов и пятью иномарками.