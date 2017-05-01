С 1 мая в Украине изменился прожиточный минимум

С 1 мая в Украине увеличился прожиточный минимум. Такие изменения предусмотрены законом «О государственном бюджете Украины на 2017 год», пишет «Урядовий кур’єр»

В частности, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 мая установлен в размере 1 624 гривни (увеличен на 80 гривен), на детей в возрасте до 6 лет — 1 426 гривен (увеличен на 71 гривню), для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1 777 гривен (увеличен на 88 гривен), для трудоспособных лиц — 1 684 гривни (увеличен на 84 гривни) и для лиц, утративших трудоспособность, — 1 312 гривен (увеличен на 65 гривен).

Изменения коснутся 8 млн пенсионеров, при этом размер повышения у каждого индивидуальный, добавили в Пенсионном фонде.

Увеличены следующие виды выплат: минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж; минимальные пенсионные выплаты; государственная социальная помощь на уход инвалидам войны; повышение ветеранам войны и членам их семей; повышение жертвам нацистских преследований; пенсии за особые заслуги перед Украиной; надбавка донорам.

Напомним, 6 декабря 2016 года Верховная Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен в месяц.