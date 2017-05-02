С мая украинцам понизили нормативы потребления услуг ЖКХ

С понедельника, 1 мая, в Украине вступило в силу решение Кабинета министров о снижении социальных нормативов на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением.

Об этом говорится в соответствующем постановлении №51 от 6 февраля 2017 года, опубликованном на сайте правительства.

Как известно, эти нормативы устанавливаются для расчета размера субсидий.

В частности, с 1 мая 2017 снижены нормы потребления тепловой, электрической энергии и природного газа. Нормы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и (или) квартирными приборами учета, снижены с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Нормативы электрической энергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; природного газа для индивидуального отопления с 5,5 куб. м до 5,0 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Кроме того, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Напомним, что с 1 мая в Украине увеличился прожиточный минимум. Такие изменения предусмотрены законом «О государственном бюджете Украины на 2017 год».