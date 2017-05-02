Рост зарплат украинцев обогнал рост цен, – Гройсман

Средняя зарплата штатного работника в Украине за год выросла на 37%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн. Это вдвое больше, чем минимальная зарплата, и на 8,7% больше показателя февраля.

Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем на 8%. В целом по году имеем рост доходов украинцев на более 37%. Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен», – написал украинский премьер.