Рост зарплат украинцев обогнал рост цен, – Гройсман

Средняя зарплата штатного работника в Украине за год выросла на 37%.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн. Это вдвое больше, чем минимальная зарплата, и на 8,7% больше показателя февраля.
Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем на 8%. В целом по году имеем рост доходов украинцев на более 37%. Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен», – написал украинский премьер.
Напомним, что с 1 мая в Украине изменился уровень прожиточного минимума - для разных категорий населения повышение колеблется от 65 до 88 гривен.