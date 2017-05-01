Топ-менеджмент «Укрзалізниці» в 2016 году получил 19,2 миллиона гривен зарплаты

Компенсации ведущему управленческому персоналу ПАО «Укрзалізниця» в 2016 году составили 19,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на финансовую отчетность «Укрзалізниці», подготовленную компанией EY.

Согласно документу, до реорганизации ведущим управленческим персоналом «Укрзалізниці» считались члены ее совета в количестве 11 человек. Начиная с 1 декабря 2015 года, ведущим управленческим персоналом считается правление ПАО «Укрзалізниця» и наблюдательный совет в составе 7 человек и 11 человек соответственно.

«За 2016 и 2015 годы расходы на вознаграждение ведущему управленческому персоналу состояли в основном из заработной платы и соответствующих начислений и составили 19,24 миллиона гривен и 2,724 миллиона гривен, соответственно. Получение вознаграждения членами наблюдательного совета не предусмотрено», - говорится в отчете.

Главой правления «Укрзалізниці» является польский менеджер Войцех Балчун, членами правления – Ремигиуш Пашкевич, Александр Бужор, Иренеуш Василевский, Сергей Михальчук, Желько Марчек и Марек Залесный. Сообщалось также, что месячная заработная плата только Балчуна составляет 461 тысячи гривен.

Напомним, что по результатам этой же финансовой отчетности EY, в 2016 году «Укрзалізниця» понесла убытков на более чем 7 миллиардов гривен.