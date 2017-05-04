Джамала получит за выступление на Евровидении миллион гривен, а Руслане заплатят почти 400 тысяч

В системе «Прозорро» обнародованы данные о закупках ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» - услуги трех известных украинских певиц в финальной части Евровидения обойдутся в 1 миллион 580 тысяч гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Дороже всего обойдется выступление Джамалы – 986 тысяч гривен получит ФЛП Джамаладинова Сусанна Аминовна, которая победила в Евровидении в 2016 году. ЧП Руслана получит 394 тысяч гривен за выступление Русланы, которая выигрывала Евровидение в 2004 году. Также в финале выступит группа «Onuka» с Национальным академическим оркестром народных инструментов. Расходы на них в сумме составляют 213 тысяч гривен.

«Данных относительно выступления Верки Сердючки, которая в 2007 году заняла второе место на Евровидении, на нынешнем шоу нет. Однако ООО «Президент фильм Украины» Татьяны Белозеровой получит 1,8 миллиона гривен за производство короткометражного фильма «Евровидение с Веркой Сердючкой». Еще раз Украина занимала второе место на Евровидении в 2008 году. Тогда это сделала Ани Лорак. Данных о финансировании номеров с этой певицей, которая сейчас активно гастролирует в России, нет», - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что около двух тысяч билетов на Евровидение-2017 продали на несуществующие места.